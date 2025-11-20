CHP İmralı'ya hangi ismi gönderecek? Dikkat çeken Ahmet Özer detayı!

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretiyle ilgili isim tartışmaları devam ediyor. AK Parti, komisyon üyelerinden bir heyetin İmralı'ya gidilmesine "yeşil ışık" yakarken; CHP’nin vereceği karar merak ediliyor.

"AHMET ÖZER'İ ÖNEREBİLİR"

TGRT Haber’deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Özgür Özel'in 'MYK'yı toplayacağım, kararı orada alacağız' dediği bilgisini paylaştı. Yarkadaş, CHP’nin geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ismini önerebileceğini söyledi.

