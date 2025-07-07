Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Alkışlarla karşıladılar

Gezi parki soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ilk kez hakim karışısına çıktı. Barım'a destek için birçok ünlü oyuncu adliyeye geldi.

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ve avukatları hazır bulundu.

ÜNLÜLER DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım’ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

İzleyiciler, duruşma salonuna sanık Barım getirildiği sırada 'Hoş geldin Ayşe' diyerek alkışladılar. Duruşma, kimlik tespiti yapılmasıyla devam ediyor.