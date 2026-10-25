Ayvalık açıklarında 9 kişinin bulunduğu tekne alabora olmuştu: Doktor Şahin Bingüllü’nün cansız bedenine ulaşıldı

Ayvalık'ın 22 adasından ikisi olan Kara Ada ile Kız Adası arasında, balık tutmak amacıyla denize açılan kişilerin bulunduğu kamaralı teknenin alabora olması sonucu meydana gelen kazada, denizde kaybolan Dr. Şahin Bingüllü için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdürüldü.

CANSIZ BEDENİNE SABAH SAATLERİNDE ULAŞILDI

Bölgede sabah saatlerinde de devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. Arama-kurtarma ekipleri, saat 10.30 sıralarında Dr. Şahin Bingüllü'nün denizde cansız bedenine ulaştı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde KBB Uzmanı olarak görev yapan Bingüllü'nün hayatını kaybetmesi, sağlık camiasını yasa boğdu.