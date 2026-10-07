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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:04

Bulgaristan açıklarında Türk şirketlerine ait iki gemiye saldırı: Bir gemi battı, denizciler kayıp

Bulgaristan açıklarında Türk şirketlerine ait iki ticari gemi, insansız hava ve deniz araçlarıyla hedef alındığı iddia edildi. Saldırı sonucu Togo bayraklı "Alfa Watan" gemisi batarken kayıp mürettebatı arama çalışmaları sonlandırıldı. Saldırıya uğrayan diğer gemideki 11'i Türk 18 denizci ise kurtarıldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Bulgaristan açıklarında Türk şirketlerine ait iki gemiye saldırı: Bir gemi battı, denizciler kayıp
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:04

açıklarında dün iki ticari gemiye yönelik insansız hava ve deniz aracı saldırısı gerçekleştirildi. Bulgaristan Başbakanı Ruman Radev olaya ilişkin yaptığı açıklamada saldırıların sorumlusuna ilişkin herhangi bir ayrıntı vermezken, saldırıya uğrayan gemilerden birinin Türk şirketine ait Togo bayraklı "Alfa Watan" yük gemisi olduğunu bildirdi. Geminin Romanya’nın Sulina limanına seyrettiği belirtilirken, gemideki yük ve mürettebata ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Radev, Bulgaristan’ın Byala kıyı kentinin yaklaşık 112 kilometre açıklarında yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelen saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra insansız deniz araçlarının da kullanıldığını söyledi. Radev, söz konusu saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

"DENİZCİLERDEN HİÇBİR İZE ULAŞILAMADI"

Bulgar yetkililer, dün daha sonra yaptıkları açıklamada Alfa Watan’dan kimseye ulaşılmadığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını bildirdi. Bulgaristan Deniz Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi Genel Müdürü Rumen Nikolov, "Denizcilerden hiçbir ize ulaşılamadı" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan açıklarında Türk şirketlerine ait iki gemiye saldırı: Bir gemi battı, denizciler kayıp

Geminin çok kısa bir süre içinde battığını kaydeden Nikolov, Bulgaristan’a ait bir geminin olay yerine yaklaştığını ancak mürettebatın olay yerinde ters dönmüş bir bot, 3 şişme cankurtaran botu ve can yelekleri gördüğünü açıkladı. Deniz yüzeyinde çeşitli gemi teçhizatı ve enkaz parçalarının da yüzdüğü belirtildi. Nikolov, olayda herhangi bir dron enkazına ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin soruya cevabında, bu duruma ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.
Bulgar yetkililer, kaybolan kişilerin sayısına ilişkin bir bilgi paylaşmazken, Bulgaristan merkezli denizcilik haber portali Maritime.bg’de yer alan açıklamalarda gemide 10 kişinin bulunduğu öne sürüldü.

"ABLE GEMİSİNDEN 11’Ü TÜRK 18 KİŞİ KURTARILDI"

Bulgar yetkililerden yapılan başka bir açıklamada, saldırıya uğrayan diğer geminin Palau bayraklı "Able" gemisi olduğu ve saldırı sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi. Tahıl yüklü gemide 11’i Türk, 7’si Hindistan vatandaşı olmak üzere 18 kişilik mürettebat bulunduğu ve mürettebatın tamamının başarıyla kurtarıldığı kaydedildi.

Bulgaristan açıklarında Türk şirketlerine ait iki gemiye saldırı: Bir gemi battı, denizciler kayıp

Ticari gemilere ilişkin güvenlik, mülkiyet ve benzeri bilgilerin paylaşıldığı Equasis platformunda yer alan bilgilerde, Able gemisinin de bir Türk şirketine ait olduğu iddia edildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı , söz konusu saldırıları kınadı.

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#Bulgaristan
#ursula von der leyen
#Ruman Radev
#Alfa Watan
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