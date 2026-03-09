Azerbaycan'dan Türkiye'ye yönelik füze saldırısına kınama

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken öğle saatlerinde İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN'DAN KINAMA AÇIKLAMASI

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füzenin imha edilmesiyle ilgili Azerbaycan'dan da açıklama geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Türkiye'ye fırlattığı ve NATO'nun hava savunma unsurları tarafından Gaziantep üzerinde imha edilen füze saldırısının kınandığı belirtildi.

Bakanlık, "Türkiye’nin topraklarına karşı gerçekleştirilen ve Gaziantep üzerinde etkisiz hale getirilen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler bölgesel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmakta olup kabul edilemezdir. Kardeş Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Türkiye hükümetinin halkının ve topraklarının güvenliğinin sağlanması yönündeki çabalarını destekliyoruz. Azerbaycan, Türkiye’nin yanında kararlılıkla durmaktadır" ifadelerini kullandı.