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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 23:45

Azınlık vakıflarının okulları elden çıkarılacak iddiası DMM'yi harekete geçirdi

Türkiye'deki azınlık vakıflarına ait olan okul binalarının rant amacıyla elden çıkarılmak istendiği ve bu kapsamda okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddiası ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Azınlık vakıflarının okulları elden çıkarılacak iddiası DMM'yi harekete geçirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 23:45

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği" iddialarının ardından harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

Azınlık vakıflarının okulları elden çıkarılacak iddiası DMM'yi harekete geçirdi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Bahse konu okul binalarının azınlık vakıflarının mülkiyetinde olduğu, bu taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişimin söz konusu olmadığı belirtildi.
Yürütülen çalışmanın, ülke genelindeki deprem güvenliği taramaları kapsamında bina sahibi vakıflara yapıların deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesinden ibaret olduğu kaydedildi.
Deprem riskine karşı alınan tedbirleri çarpıtarak algı ve gerginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamların resmi açıklamalarının dikkate alınması istendi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Azınlık vakıflarının okulları elden çıkarılacak iddiası DMM'yi harekete geçirdi

Bahse konu okul binalarının, bağlı bulundukları azınlık vakıflarının mülkiyetinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişimin söz konusu olmadığı ifade edildi.

YAPILARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA VAKIFLARA BİLGİLENDİRME

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışma, ülke genelinde yürütülen taramaları kapsamında bina sahibi vakıflara, yapıların deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesinden ibarettir. 

Azınlık vakıflarının okulları elden çıkarılacak iddiası DMM'yi harekete geçirdi

Deprem riskine karşı alınan teknik ve koruyucu tedbirleri, çeşitli hassasiyetler üzerinden çarpıtarak toplumda algı oluşturmayı ve gerginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2106376994438918240

 

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ETİKETLER
#Deprem Güvenliği
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Azınlık Vakıfları
#Okul Binaları
#Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi
#Gündem
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