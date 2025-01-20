Aziz İhsan Aktaş’tan akıllara durgunluk veren plan! Sevgilisi hamile kalınca bakın ne yapmış

20 Ocak 2025 09:50 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:19

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonun yakalanarak tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'ın akıllara durgunluk veren planı soruşturma esnasında ortaya çıktı. Aktaş'ın sevgilisi evlilik dışı hamile kalınca, çocuğun Aktaş soy ismi ile dünyaya gelmesi için yapılan plan hayretler içerisinde bıraktı.

Son dakika | Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş için tutuklama kararı

Son dakika | Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet​ operasyonunda tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'ın, evlilik dışı dünyaya gelecek çocuğu için inanılmaz bir plan yaptığı ortaya çıktı. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale aldığı belirlenen ve suç örgütü lideri olarak yargılanan Aktaş, sevgilisi G.G.'nin kendisinden evlilik dışı hamile kalması üzerine, çocuğun Aktaş soyadıyla doğması için bir düzen kurdu.

SORUŞTURMA SIRASINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Aktaş, G.G.’yi, adını ve soyadını A.İ. Aktaş olarak değiştirdiği Ş.Ü. adlı bir çalışanıyla formalite evliliği yapmaya yönlendirdi. Şirket kurdurup Beşiktaş​ Belediyesi'nden 14 milyonluk ihale aldırdığı sevgilisi üzerinden gerçekleştirdiği bu plan, soruşturma sırasında gün yüzüne çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aktaş'ın şirket kurdurup Beşiktaş Belediyesi'nden 14 milyonluk ihale aldırdığı sevgilisi G.G.'nin Aktaş'tan evlilik dışı hamile kaldığı ve çocuğun Aktaş soy ismi ile dünyaya gelmesi için sevgilisini, ismini ve soy ismini A.İ. Aktaş olarak değiştirdiği Ş.Ü. isimli bir çalışanıyla formaliteden evlendirdiği ortaya çıktı.

SAVCININ SORUSUNA CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Söz konusu formalite evliliğin, çocuğun dünyaya geldiği tarihten yalnızca bir gün önce gerçekleştiği öğrenildi. Aktaş, savcılıkta alınan ifadesinde konuya ilişkin sorulan soruya, "Bu konu özel bir konu olduğu için cevap vermek istemiyorum" dedi.

SOY İSMİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ ÇALIŞANIYLA EVLENDİRDİ

G.G. Aziz İhsan Aktaş'tan evlilik dışı hamile kalınca, çocuğun Aktaş soy ismi ile dünyaya gelmesi için akıllara durgunluk veren bir plan yapıldı. Buna göre; Aktaş'ın yanında çalıştırdığı Şaban Ü. İsimli kişi apar topar adını ve soy adını değiştirdi. Yapılan değişiklikle Şaban Ü.'nün yeni ismi A.İ. Aktaş oldu.

İsim değişikliğinin hemen ardından G.G. ile A.İ. Aktaş resmi nikah kıyılarak formaliteden evlendirildi ve 20 Temmuz 2023 tarihinde dünyaya gelen bebek Aktaş soy ismini almış oldu.