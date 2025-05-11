Bahar Aksu'nun katili Rüstem Elibol böyle keşif yapmış! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de sokak ortasında eski eşi Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Katilin olaydan 2 gün önce yaptığı keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah işe giderken Bahar Aksu'yu katleden eski eşi Rüstem Elibol'un keşif görüntüleri ortaya çıktı.

KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, katil Rüstem Elibol'un olaydan 2 gün öncesine ait olay bölgesinde keşif yaptığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Bahar Aksu'nun işe gideceği sokakta keşif yapan şüpheli yanında biriyle yürüyor sonra bir kafeye giriyor.

NE OLMUŞTU?

İşe giderken dehşeti yaşayan Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol ve 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.