Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bahar Aksu'nun katili Rüstem Elibol böyle keşif yapmış! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de sokak ortasında eski eşi Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Katilin olaydan 2 gün önce yaptığı keşif görüntüleri ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 10:36

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah işe giderken Bahar Aksu'yu katleden eski eşi Rüstem Elibol'un keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Bahar Aksu'nun katili Rüstem Elibol böyle keşif yapmış! Görüntüler ortaya çıktı

KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, katil Rüstem Elibol'un olaydan 2 gün öncesine ait olay bölgesinde keşif yaptığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Bahar Aksu'nun işe gideceği sokakta keşif yapan şüpheli yanında biriyle yürüyor sonra bir kafeye giriyor.

Bahar Aksu'nun katili Rüstem Elibol böyle keşif yapmış! Görüntüler ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İşe giderken dehşeti yaşayan Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol ve 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahar Aksu eski eşi tarafından katledilmişti! Kan donduran vahşette miras detayı
Bahar Aksu sokak ortasında katledilmişti! Kan donduran olayda yeni detayları
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.