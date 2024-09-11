Bahar ve Nihal Candan'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı! Bahar Candan'ın tepkisi dikkat çekti

11 Eylül 2024 19:00 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 19:10

Dolandırıcılık ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla karşı karşıya olan Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla, Gülnihal Çiçek'in (kamuoyunda Nihal Candan olarak tanınan) ise 24 yıla kadar hapsi talep edilen, 21 sanıklı davada mahkemeden ara karar çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti. Karar sonrası Bahar Candan babasına bakarak, "Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?" diye tepki gösterdi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla yargılanan Alisya Bahar Candan’ın 14 ila 44 yıl, Gülnihal Çiçek (kamuoyunda Nihal Candan olarak tanınan)'in ise 8 ila 24 yıl hapis cezası talep edilen davada yargılama süreci devam ediyor.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verilen aranın ardından sanıklardan Hacı İsrafil Sağlam savunmasını yaptı. Sağlam, "Telefonumda bulunan tüm dosyaları yedekledim, ancak bu soruşturmanın gizliliğini ihlal eden bir delil olarak kabul edilmiş. Bana TMSF'den alınmış araçların olduğu ve satıldığı söylendi. Ancak hiçbir zaman bu araçları ben alıyorum veya satıyorum demedim. Bahar ve Nihal Candan'ın hesaplarına para yatırıldığını duydum. Onur Apaydın bir kez Bahar Candan'a 'hesaba para yatırılacak' demişti, ancak ne amaçla olduğunu bilmiyorum. Bahar ve Nihal Candan’ın örgüt kasası olduklarını iddia etmiyorum, sadece duyduklarımı aktarıyorum. Onur Apaydın'dan bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin TL nakit aldım, bunun dışında hiçbir şekilde para almadım" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK KARARINI DUYUNCA VERDİĞİ TEPKİ DİKKAT ÇEKTİ!

Sanıkların savunmalarının arından mahkeme ara kararı açıkladı. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Bahar Candan babasına yüzünü dönerek, "Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?" dedi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 mağdur, 1 mağdur-şüpheli ve aralarında Nihal ve Bahar Candan’ın da bulunduğu 21 sanık yer aldı.

İddianamede tutuklu bulunan Gülnihal Çiçek'in, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderlik ettiği şebekenin, düşük fiyatlarla araç satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı ifade edildi. Ayrıca, Bahar ve Nihal Candan’ın bu suç örgütünün yapısı içinde yer aldığı kaydedildi.

Bahar Candan ve Nihal Candan’ın televizyon programlarına katıldıkları, ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni oldukları ve bu popülariteleri dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı belirtildi. Bahar Candan'ın, örgütün bankacılık işlemlerini yönetmekte aktif bir rol üstlendiği de iddialar arasındaydı.

İddianamede yer alan diğer detaylara göre, mağdurları bulma görevini üstlenen Hacı İsrafil Sağlam, örgüt toplantılarına katıldığını ve Nihal Candan’ın Onur Apaydın’ın sevgilisi olduğunu söyledi. Sağlam, örgütün üst kademesindeki isimlerin Nihal Candan’a saygı duyduğunu ve araba alım satımı gibi konuların görüşüldüğü bu toplantılarda Nihal Candan’ın yer aldığını belirtti. Bahar Candan’ın ‘suç örgütüne üye olmak’ suçundan 2 ila 4 yıl, dolandırıcılık suçlarından ise 14 ila 44 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Nihal Candan’a ise benzer suçlardan 8 ila 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Diğer 20 şüpheli hakkında ise çeşitli hapis cezaları talep ediliyor.