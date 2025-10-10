Bahçeli paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı! Emekli Albay Orkun Özeller hakkında istenen ceza belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle emekli Albay Çetin Orkun Özeller hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Özeller hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçlarından toplam 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

''HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK''

Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçesinin ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ olduğu öğrenildi.

Ordu Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne ifade veren Özeller, hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatı Doğukan Kozan, Orkun Özeller’in tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

