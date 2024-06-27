Bahçelievler'de çöken bina sonrası alarma geçildi

27 Haziran 2024 19:33 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 19:39

Yadigar Sokak'ta bulunan kayıtlarda 4 katlı olmasına rağmen üzerine kaçak 3 kat çıkılan binanın sabaha karşı çökmesi sonrası sokak sakinlerinde endişeli bekleyiş hakim.

Çökmeden önce uğultu çıkarmasıyla binada yaşayanlar kaçabilmiş bu sayede can kaybı ve yaralanan olmamıştı. Bahçelievler Belediyesi binanın yanındaki diğer 3 bina için de karot örneği aldı.

Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıkmıştı. Çöken binanın yanında bulunan 3 binadan sağlam olup olmadığına bakılması için Bahçelivler Belediyesi ekipleri karot örneği alındı.