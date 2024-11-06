Bahçelievler'de özel okulda korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

06 Kasım 2024 13:21 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:35

Bahçelievler'de korku dolu anlar yaşandı. Bir özel okulda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okul alev alev yanarken, öğrenciler panik halinde dışarı çıktı. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul Bahçelievler​'de bir özel okulda bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye​ ekibi sevk edildi. Gelen bilgilere göre; yangın bir cephesi Basın Ekpres Otoyolu'na bakan diğer cephesi ise Çınar Caddesi'nde yer alan özel Uluslararası El Maarif Okulları'nın bulunduğu binada çıktı. Binanın dış cephesinde çıktığı belirtilen yangın kısa süre içinde iç kısma da sıçradı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin binanın tüm katlarına yayıldığı görülürken, AFAD ekiplerinin de olay yerine intikal ettiği bildirildi. İtfaiye ekipleri içeride bulunan öğrencileri ve görevlileri tahliye etti. Korkan öğrencilerin çığlık sesleri duyuldu. Dış cepheden düşen parçalar basın ekspres yan yola düştü. Okulun yan tarafında bulunan kolej de eğitim gören öğrenciler de panik halinde dışarı çıkarken yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Binanın dış cephesinden kopan parçaların Basın Ekspres Yolu'na düşmesi nedeniyle trafikte yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü. Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.