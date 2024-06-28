Bahçelievler'de yıkılan binada son anda canlarını kurtarmışlardı! Şimdi ziynet eşyaları aranıyor

28 Haziran 2024 19:56 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 20:02

Bahçelievler'de çöken bina sonrası alarma geçildi, iki bina daha kaçak çıktı

Bahçelievler'de çöken bina sonrası alarma geçildi, iki bina daha kaçak çıktı

Yadigar Sokak'ta bulunan molozlar arasında belediye ekipleri vatandaşların ziynet eşyalarının çalınmaması için canla başla arama yapıyor.

MOLOZLAR BAŞKA YERE TAŞINDI

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta kısmen yıkılan bina kontrollü şekilde yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina sakinlerine ait değerli eşyalar içeride kaldı. Belediye tarafından yıkılan binanın molozları Çobançeşme'de belediyeye ait bir yere taşındı. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri ve polis tarafından titizlikle devam ediyor. Ayrıştırma çalışmaları polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alınıyor.

Polis ekipleri tarafından korunan moloz yığınlarında çıkarılan çanta, altın, takı, oyuncak gibi eşyalar sonrasında Bahçelievler Belediyesi'ne teslim edilecek.