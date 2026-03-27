Bakan Akın Gürlek'ten iç cephe uyarısı: 'Tek nefes, tek ses olmalıyız'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada bulunan savaş tehdidine dikkat çeken Bakan Gürlek, "Etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberinde ülkemiz huzurlu, güvenli. Bunu da tabii elbette güçlü olmamızdan dolayı, birlik, beraberlik, kardeşlik hukukuna riayet etmemizden dolayı ve başımızda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunmasından dolayı sağlıyoruz" dedi.

İç cephe vurgusu yapan Bakan Gürlek, "Öncelikli olarak bizim görüşümüz, düşüncemiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun biz iç cephede kesinlikle bir olmalıyız. Tek nefes, tek ses olmalıyız" ifadelerini kullandı.



"BİRLİK OLDUĞUMUZ ZAMAN BİZE KİMSE DOKUNAMAZ"

Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere vurgu yapan Bakan Gürlek, "Biz bir, beraber olduğumuz zaman, güçlü olduğumuz zaman bize kimse dokunamaz. Dokunmayı dahi aklından geçiremez" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Bakan Gürlek, "Cumhur İttifakı önemli bir yol ayrımına girdi. Siz de biliyorsunuz Terörsüz Türkiye süreci başladı. Allah'ın izniyle de inşallah yakın zamanda bunun meyvelerini alacağız. Biz içimizdeki terör sürecini, terör belasını hallettiğimiz sürece Allah'ın izniyle kimse bizim karşımızda duramaz. Ama tabii çalışmamız lazım" dedi.

Bakan Gürlek, parti teşkilatı olarak insanların gönlüne dokunmak gerektiğini ifade ederek, "İnsanların sorunlarını dinlememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızla hemhal olmamız gerekiyor. Bunu fazlasıyla yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkartmamak için inşallah daha fazla emek, mesai sarf edeceğiz" dedi.

EN BÜYÜK VAADİM: "HER ZAMAN HUKUKTAN HAKTAN YANA OLACAĞIZ"



Adalet Bakanı olarak her zaman hukuktan yana, haktan yana, mazlumdan yana olacağını ifade eden Bakan Gürlek, "Bu benim en büyük vaadim. Çünkü insanların adalete ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın sorunlarını biliyorum, özellikle yargılamaların uzaması sebebiyle. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Sıcak karşılama için il başkanı, milletvekilleri ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Bakan Gürlek, teşkilat üyelerine ve Düzcelilere "Ankara'da her zaman açık bir kapınız var" diyerek konuşmasını tamamladı.