Bakan Çiftçi'den bayram mesajı: "Huzur ve güvenliğiniz için görev başındayız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İçişleri Bakanlığı olarak emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve tüm birimlerimizle birlikte bayram süresince milletimizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 09:56

İçişleri Bakanı , dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında olarak bayram boyunca tüm birimlerle görev başında olduklarını belirten Çiftçi, yola çıkacak olanlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ramazan ayının rahmet, bereket ve sabır mevsimi olduğunu ve bir bayrama daha ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Çiftçi, "Bayramlar sevinci paylaşmanın, gönül köprüleri kurmanın, aile bağlarını güçlendirmenin en kıymetli zamanlarıdır. Bizim geleneğimizde bayramların en güzel taraflarından biri de sıla-i rahimdir. Zira bayram; vuslattır, vefadır; hasreti sevince dönüştürmenin vesilesidir. Anne baba duası almak, sevdiklerine kavuşmak, hasret gidermek için ülkemizin dört bir yanından milyonlarca kardeşimiz bu bayramda yollara düşüyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da bizlere düşen en önemli sorumluluklardan biri yollarda dikkatli olmak ve birbirimizin hakkını gözetmektir. Trafikte sabır göstermek, kurallara riayet etmek, hayatı koruyan bir hassasiyettir. Her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağlık ve huzur içinde kavuşması, hiçbir bayram sevincinin yarım kalmaması en büyük niyazımızdır" dedi.

"MİLLETİMİZİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ"

Bayram boyunca İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin görevde olacağını belirten Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve tüm birimlerimizle birlikte bayram süresince milletimizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız. Aziz milletimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'tan bu mübarek bayramın aziz milletimize birlik ve dirlik, hanelerimize huzur ve bereket getirmesini, tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çiftçi, "Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, bizleri daha nice bayramlara sağlık, huzur ve kardeşlik içinde ulaştırsın. Allah devletimizi pâyidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Ramazan Bayramınız mübarek olsun" dedi.

