Bakan Çiftçi'den İstanbul'daki hain saldırıya ilişkin yeni açıklama: 2 kişi daha yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Beşiktaş’ta polise saldıran 3 şahsın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmada yaralanan 2 kahraman polisin ameliyatlarının başarıyla tamamlandığını belirten Bakan Çiftçi, saldırıyla bağlantılı 2 kişinin daha yakalandığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 19:21

İçişleri Bakanı , "Güvenlik güçlerimizin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

Bakan Çiftçi'den İstanbul'daki hain saldırıya ilişkin yeni açıklama: 2 kişi daha yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Beşiktaş'ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırganların etkisiz hale getirildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin daha yakalandığını belirtti.
Saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hale getirilmiştir.
Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 polis memurunun ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır.
Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır.
Bakan Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu düzenine ve güvenliğine yönelen tehditlere müsamaha göstermeyeceğini vurgulamıştır.
"SALDIRIYLA İLİŞKİLİ 2 KİŞİ DAHA YAKALANDI"

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz, İstanbul Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve incelemeler, ilgili birimlerimiz tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"2 KAHRAMAN POLİSİMİZİN AMELİYATLARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Çatışma sırasında yaralanan 2 polisin ameliyatlarının başarı ile tamamlandığını ifade eden Bakan Çiftçi, "Güvenlik güçlerimizin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir. Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletimizin tüm imkân ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan bu hain girişimin arkasındaki karanlık odaklar da uzantıları da hukuk önünde hesap verecektir. Şunun altını açıkça çizmek isterim; Cumhuriyeti Devleti, kamu düzenine, milletimizin huzuruna ve güvenliğine yönelen hiçbir tehdide müsamaha göstermemiştir, bundan sonra da göstermeyecektir. Güvenlik birimlerimiz, bu tür saldırılar karşısında tereddütsüz, tavizsiz ve kahramanca karşılık vermiştir; bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı cesaretle karşılık vermeye devam edecektir" dedi.

"HER TÜRLÜ GİRİŞİM DEVLETİMİZİN İRADESİ KARŞISINDA ETKİSİZ KALACAKTIR"

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Milletimizin huzuruna kasteden her girişim, devletimizin sarsılmaz iradesi karşısında etkisiz kalacaktır. Türkiye’nin huzurunu hedef alan hiçbir yapı, hiçbir odak, hiçbir taşeron emeline ulaşamayacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve bağlantılı bütün unsurların adalet önüne çıkarılması için süreç kesintisiz şekilde yürütülmektedir. Aziz milletimiz müsterih olsun. Türkiye, güçlü devleti, tecrübeli güvenlik teşkilatı ve sahadaki hâkimiyetiyle her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kudrete sahiptir. Devletimiz, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin muhafazası için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2041541676900978892

