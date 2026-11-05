Bakan Fidan Hırvatistan Parlamento Başkanı Jandrokovi ile görüştü

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İstanbul
Ankara önemli bir görüşmeye tanıklık etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'dan gelen Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Avrupa ve dünya gündemindeki gelişmeler ve bölgesel konular değerlendirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Jandrokovi ile bir araya geldi. Jandrokovi'nin ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığında heyetler arasında görüşme gerçekleştirildi.