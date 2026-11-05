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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:59

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD ile müzakere süreci ve bölgesel gelişmeler konuşuldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:59

ile arasında süren gerilimde müzakerelerin tekrar başlaması ihtimali belirirken ile İran arasında önemli bir iletişim gerçekleşti.

MÜZAKERE SÜRECİ KONUŞULDU

Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakanı bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ağırlıklı olarak müzakere süreci gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ayrıca bölgedeki diğer gelişmeler de ele alındı.

 

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ETİKETLER
#Türkiye
#ABD
#hakan fidan
#iran
#Abbas Arakçi
#Gündem
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