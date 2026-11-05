Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

İran ile ABD arasında süren gerilimde müzakerelerin tekrar başlaması ihtimali belirirken Türkiye ile İran arasında önemli bir iletişim gerçekleşti.

MÜZAKERE SÜRECİ KONUŞULDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ağırlıklı olarak müzakere süreci gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ayrıca bölgedeki diğer gelişmeler de ele alındı.