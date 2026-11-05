MSB'den İran sınırında şehit düşen Yusuf Sait Ünlü hakkında açıklama: İran da harekete geçti

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İstanbul
Millî Savunma Bakanlığı, 5 Kasım 2026 tarihli açıklamasında Türkiye-İran sınırında meydana gelen ve Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğu olaya ilişkin detayları paylaştı. Bakanlık, askerin İran tarafından geldiği değerlendirilen bir atış sonucu şehit olduğunu belirterek, olayla ilgili İran makamlarıyla koordineli şekilde soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye-İran hududundaki, Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim 2026 tarihinde yasa dışı geçişe müdahale esnasında; İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit olmuştur."
Olayın ardından adli ve idari soruşturmanın derhal başlatıldığını duyuran MSB, 3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı.
Açıklamada, olayın aydınlatılması amacıyla İran makamlarının da adli ve idari inceleme başlattığının öğrenildiği belirtildi.
MSB, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için çalışmaların İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.