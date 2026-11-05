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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:39

MSB'den İran sınırında şehit düşen Yusuf Sait Ünlü hakkında açıklama: İran da harekete geçti

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-İran sınırında yasa dışı geçişe müdahale sırasında Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit düştüğü elim olaya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, Ünlü'nün İran tarafından geldiği değerlendirilen bir atış sonucu şehit düştüğünün değerlendirildiğini belirtti.

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Editor
 Özge Sönmez
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MSB'den İran sınırında şehit düşen Yusuf Sait Ünlü hakkında açıklama: İran da harekete geçti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:39

Millî Savunma Bakanlığı, 5 Kasım 2026 tarihli açıklamasında Türkiye-İran sınırında meydana gelen ve Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğu olaya ilişkin detayları paylaştı. Bakanlık, askerin İran tarafından geldiği değerlendirilen bir atış sonucu şehit olduğunu belirterek, olayla ilgili İran makamlarıyla koordineli şekilde soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

MSB'den İran sınırında şehit düşen Yusuf Sait Ünlü hakkında açıklama: İran da harekete geçti

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Millî Savunma Bakanlığı, 5 Kasım 2026'da Türkiye-İran sınırında Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğu olaya ilişkin detayları paylaştı.
Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, 31 Ekim 2026'da Türkiye-İran hududunda, Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı geçişe müdahale esnasında İran tarafından geldiği değerlendirilen bir atış sonucu şehit olmuştur.
Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış ve 3 Kasım 2026'da İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirilmiştir.
İran makamlarının da olayın aydınlatılması amacıyla adli ve idari inceleme başlattığı öğrenilmiştir.
Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için çalışmalar İran makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmektedir.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

İRAN TARAFINDAN GELDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN ATIŞ SONUCU ŞEHİT OLDU

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-İran hududundaki, Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim 2026 tarihinde yasa dışı geçişe müdahale esnasında; İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit olmuştur."

İRANLI YETKİLİLERLE OLAY YERİNDE GÖRÜŞME YAPILDI

Olayın ardından adli ve idari soruşturmanın derhal başlatıldığını duyuran MSB, 3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı. 

Açıklamada, olayın aydınlatılması amacıyla İran makamlarının da adli ve idari inceleme başlattığının öğrenildiği belirtildi.

MSB, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için çalışmaların İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

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ETİKETLER
#milli savunma bakanlığı
#Türkiye İran Sınırı
#Yusuf Sait Ünlü
#Engin Mayın Hudut Karakolu
#İran Makamları
#Gündem
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