TGRT Haber
27°
 Selahattin Demirel

Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme! İşte gündeme gelenler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirildiği görüşmede Gazze'deki son durum da konuşuldu.

Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme! İşte gündeme gelenler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşme sırasında ile arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

"GAZZE'DE İNSANİ DURUM BİR AN ÖNCE İYİLEŞTİRİLMELİ"

Görüşmede, 'deki son durum ve sağlanması yönündeki çabalar da ele alındı. Bakan Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca Suriye’deki gelişmeler ve ikili konular da gündeme geldi.

TGRT Haber
