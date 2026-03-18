Bakan Fidan, Riyad'a gidiyor! Gündeminde son gelişmeler var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde 18 Mart 2026 tarihinde Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacak.
Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının, Riyad'da bu akşam toplanacağı aktarılan açıklamada, dışişleri bakanlarının "bölgenin güvenliğini ve istikrarını desteklemenin yolları konusunda daha fazla istişare ve koordinasyon sağlamak amacıyla" bir araya geleceği kaydedildi. Açıklamada, toplantıya katılım sağlayacak ülkelere ilişkin bilgi verilmedi.
Ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda gündem; Orta Doğu'daki son gelişmeler ve ABD-İsrail-İran savaşı olacak.