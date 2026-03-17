Bakan Fidan'dan kritik temas! Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temalarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan görüşmede, ABD-İsrail-İran savaşının bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

SAVAŞIN RİSKLERİ

Savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çeken Bakan Fidan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili bilgi de aldı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konular da ele alındı.