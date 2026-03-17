Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bakan Fidan'dan kritik temas! Rus mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki isim; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatırdı.

Bakan Fidan'dan kritik temas! Rus mevkidaşıyla görüştü
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 16:43
Dışişleri Bakanı , kritik temalarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan görüşmede, ABD-İsrail-İran savaşının bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

SAVAŞIN RİSKLERİ

Savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çeken Bakan Fidan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili bilgi de aldı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konular da ele alındı.

