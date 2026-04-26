Gündem
Bakan Fidan'dan İranlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla müzakere görüşmesi

ABD ile İran arasında Pakistan'da devam etmesi beklenen müzakereler tekrar çıkmaza girerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 önemli diyalog gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü.

Bakan Fidan'dan İranlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla müzakere görüşmesi
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 00:20
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 00:20

Dünya, ile İsrail arasında kesintiye uğrayan Pakistan'daki müzakerelerin devam etmesini beklerken her şey yine başa döndü ve heyetler görüşmedi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Fidan'dan İranlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla müzakere görüşmesi

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
ABD ile İsrail arasındaki görüşmelerin kesintiye uğraması ve Pakistan'daki müzakerelerin başa dönmesi üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaparak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durumu ele aldı.
ABD ile İsrail arasındaki görüşmeler kesintiye uğradı.
Pakistan'daki müzakereler başa döndü ve heyetler görüşmedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından , Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Arakçi ve Dar arasında yapılan telefon görüşmelerinde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

