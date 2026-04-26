Bakan Fidan'dan İranlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla müzakere görüşmesi

Dünya, ABD ile İsrail arasında kesintiye uğrayan Pakistan'daki müzakerelerin devam etmesini beklerken her şey yine başa döndü ve heyetler görüşmedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Arakçi ve Dar arasında yapılan telefon görüşmelerinde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.