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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:58

Bakan Göktaş duyurdu: Yaş doğrulaması sadece bu adresten yapılabilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı hedefleyen yeni sosyal medya düzenlemesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak, yaş doğrulaması ise sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Bakan Göktaş duyurdu: Yaş doğrulaması sadece bu adresten yapılabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:58

, hesabından, yürürlüğe giren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıracak yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedefimizde önemli bir adım attık. Yürürlüğe giren yeni doğrultusunda; 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Yalnızca 15-18 yaş arasındaki çocuklar hesap açabilecek. 15-18 yaş aralığında çocuklara ayrıştırılmış hizmet verilecek. Platformlar, kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sunacak."

YAŞ DOĞRULAMASI SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Açıklamasında, Yönetmelik çerçevesinde yeni açılacak hesaplar için yaş doğrulamasının zorunlu olacağına dikkati çeken Göktaş, mevcut hesaplar için 31 Mart 2027’ye kadar zorunlu yaş doğrulaması işleminin tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu: Yaş doğrulaması sadece bu adresten yapılabilir

Yaş doğrulama için yalnızca https://turkiye.gov.tr adresi ve resmi uygulamasının kullanılacağını belirten Göktaş, bu adreslerin dışında hiçbir adres ve uygulamadan yaş doğrulamasının yapılmayacağını kaydetti.

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ETİKETLER
#sosyal medya
#Bakan Göktaş
#E-Devlet
#yönetmelik
#Yeni Düzenleme
#Gündem
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