Bakan Güler'den terörle mücadelede son durum açıklaması: 'Terör örgütü son noktasında'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü devlet iradesiyle Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 21 Şubat Kurtuluş Töreni'ne katılan Bakan Güler, yürütülen operasyonlar neticesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini belirterek, "Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü devlet iradesiyle terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN YENİ VE TARİHİ SAYFA"



Türkiye ve bölge açısından yeni bir dönemin başladığını ifade eden Bakan Güler, "Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşmak içindir" diye konuştu.

BAKAN GÜLER MEMLEKETİ BAYBURT'TA



Memleketi Bayburt'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Güler, kentin son yıllarda önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını söyleyerek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda Bayburt da yeni bir atılım dönemine girmiştir. Devletimizin yaptığı yatırımlarla şehrimizin çehresi değişmekte, hemşehrilerimizin yaşam kalitesi her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bayburt Havalimanı'nın tamamlanmasıyla kentin daha canlı bir yapıya kavuşacağını dile getiren Bakan Güler, "Şüphesiz havalimanının tamamlanmasından sonra Bayburt artık daha erişilebilir, daha hareketli ve daha canlı bir şehir olacaktır" dedi.