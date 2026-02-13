Hakan Fidan'ın sözleri tartışılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadele detayı

Irak ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de gelinen aşama önemli. Bu işin bir de Irak ayağı var. Irak hükümeti bu konuda bir karar almak zorunda. Sincar orada kalamaz." sözleri sonrası Türkiye'nin Bağdat'taki büyükelçisini çağıran Irak'la ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı bildirildi.

ERDOĞAN: TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK 2 ÜLKENİN DE FAYDASINA OLUR

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Irak'ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

BÜYÜKELÇİNİN ÇAĞRILMASI SONRASI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bakan Fidan'ın sözleri sonrası Irak hükümetinin Türkiye'nin büyükelçisini bakanlığa çağırmasıyla Türkiye de harekete geçmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklama yaparak Fidan'ın sözlerinin çarpıtıldığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu iş birliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak’ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur."