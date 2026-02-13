Hakan Fidan'ın sözleri tartışılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadele detayı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Irak ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de gelinen aşama önemli. Bu işin bir de Irak ayağı var. Irak hükümeti bu konuda bir karar almak zorunda. Sincar orada kalamaz." sözleri sonrası Türkiye'nin Bağdat'taki büyükelçisini çağıran Irak'la ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı bildirildi.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Irak'ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.
Bakan Fidan'ın sözleri sonrası Irak hükümetinin Türkiye'nin büyükelçisini bakanlığa çağırmasıyla Türkiye de harekete geçmişti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklama yaparak Fidan'ın sözlerinin çarpıtıldığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu iş birliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak’ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur."