Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Hakan Fidan'ın sözleri tartışılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadele detayı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terör örgütünün etkili olduğu bölgeyi işaret ederek "Sincar orada kalamaz" sözleri sonrası Türkiye ile Irak arasında kısa süren gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani arasında telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede Erdoğan'ın terörle mücadele sözleri dikkat çekti.

Hakan Fidan'ın sözleri tartışılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadele detayı
Irak ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "'de gelinen aşama önemli. Bu işin bir de Irak ayağı var. Irak hükümeti bu konuda bir karar almak zorunda. Sincar orada kalamaz." sözleri sonrası Türkiye'nin Bağdat'taki büyükelçisini çağıran Irak'la ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.

Hakan Fidan'ın sözleri tartışılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadele detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Sincar açıklamaları sonrası yaşanan diplomatik gerilimin ardından Irak Başbakanı Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve terörle mücadelede iş birliğini ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşme, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Sincar hakkındaki sözleri sonrası Irak'ın Türkiye büyükelçisini çağırmasının ardından gerçekleşti.
Liderler, Türkiye-Irak ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları görüştü.
Erdoğan, terörle mücadelede iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın sözlerinin PKK'nın Irak'taki tehdidine yönelik olduğunu açıklamıştı.
Hakan Fidan'ın sözleri tartışılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadele detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı bildirildi.

ERDOĞAN: TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK 2 ÜLKENİN DE FAYDASINA OLUR

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Irak'ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

Hakan Fidan'ın sözleri tartışılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadele detayı

BÜYÜKELÇİNİN ÇAĞRILMASI SONRASI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bakan Fidan'ın sözleri sonrası Irak hükümetinin Türkiye'nin büyükelçisini bakanlığa çağırmasıyla Türkiye de harekete geçmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklama yaparak Fidan'ın sözlerinin çarpıtıldığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu iş birliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan terör örgütünün, Irak’ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur."

#pkk
#terörle mücadele
#suriye
#Türkiye-irak İlişkileri
#Erdoğan Sudani Görüşmesi
#Gündem
