Adalet Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “e-Avukat uygulamasıyla, avukatlarımızın müvekkilleriyle görüşmelerinde yaşanan zaman ve erişim zorluklarını ortadan kaldırıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ e-Avukat uygulaması hayata geçirildi! Bakan Gürlek yeni uygulamayı duyurdu Adalet Bakanlığı, avukatların müvekkilleriyle görüşmelerinde zaman ve erişim zorluklarını ortadan kaldırmak amacıyla e-Avukat uygulamasını hayata geçirdi. Avukatlar, ofislerinden, evlerinden veya bulundukları her yerden hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşme yapabilecek. Haftada iki kez, toplamda 30 dakika olacak şekilde görüşme imkanı sunuluyor. Uygulama, hafta içi 09.00–17.00 saatleri arasında kullanılabilecek. Bu uygulama ile savunma hakkının daha etkin kullanılması ve yargılama süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

"ADALETE ERİŞİMİ DAHA DA KOLAYLAŞTIRACAĞINA İNANIYORUZ"

Bakan Gürlek ayrıca yaptığı açıklamada ayrıca, “Artık avukatlarımız; ofislerinden, evlerinden ya da bulundukları her yerden hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşme sağlayarak savunma görevlerini kesintisiz sürdürebilecek. Savunma hakkını güçlendiren bu uygulamanın, adalete erişimi daha da kolaylaştıracağına inanıyor; uygulamanın tüm hukuk camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

E-AVUKAT NASIL KULLANILACAK?

Adalet Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre: Adalet hizmetlerinde e-Avukat uygulaması hayata geçirilerek adalete erişim kolaylaştırılmaktadır. Uygulama sayesinde avukatlar ile hükümlüler ve tutuklular;

Toplamda 30 dakika olmak kaydıyla, haftada iki görüşme yapılabilecektir.

Hafta içi 09.00–17.00 saatleri arasında faydalanılabilecektir.

Savunma hakkının daha etkin kullanılmasına ve yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

