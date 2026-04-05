e-Avukat uygulaması hayata geçirildi! Bakan Gürlek yeni uygulamayı duyurdu

Adalet Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “e-Avukat uygulamasıyla, avukatlarımızın müvekkilleriyle görüşmelerinde yaşanan zaman ve erişim zorluklarını ortadan kaldırıyoruz.” İfadelerini kullandı.
Bakan Gürlek ayrıca yaptığı açıklamada ayrıca, “Artık avukatlarımız; ofislerinden, evlerinden ya da bulundukları her yerden hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşme sağlayarak savunma görevlerini kesintisiz sürdürebilecek. Savunma hakkını güçlendiren bu uygulamanın, adalete erişimi daha da kolaylaştıracağına inanıyor; uygulamanın tüm hukuk camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.
Adalet Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre: Adalet hizmetlerinde e-Avukat uygulaması hayata geçirilerek adalete erişim kolaylaştırılmaktadır. Uygulama sayesinde avukatlar ile hükümlüler ve tutuklular;
Toplamda 30 dakika olmak kaydıyla, haftada iki görüşme yapılabilecektir.
Hafta içi 09.00–17.00 saatleri arasında faydalanılabilecektir.
Savunma hakkının daha etkin kullanılmasına ve yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.
