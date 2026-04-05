Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

e-Avukat uygulaması hayata geçirildi! Bakan Gürlek yeni uygulamayı duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde yaptığı açıklamada, hukuk dünyasında heyecanla beklenen e-Avukat uygulamasının hayata geçirildiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
e-Avukat uygulaması hayata geçirildi! Bakan Gürlek yeni uygulamayı duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 16:16

’nın X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “e-Avukat uygulamasıyla, avukatlarımızın müvekkilleriyle görüşmelerinde yaşanan zaman ve erişim zorluklarını ortadan kaldırıyoruz.” İfadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

e-Avukat uygulaması hayata geçirildi! Bakan Gürlek yeni uygulamayı duyurdu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanlığı, avukatların müvekkilleriyle görüşmelerinde zaman ve erişim zorluklarını ortadan kaldırmak amacıyla e-Avukat uygulamasını hayata geçirdi.
Avukatlar, ofislerinden, evlerinden veya bulundukları her yerden hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşme yapabilecek.
Haftada iki kez, toplamda 30 dakika olacak şekilde görüşme imkanı sunuluyor.
Uygulama, hafta içi 09.00–17.00 saatleri arasında kullanılabilecek.
Bu uygulama ile savunma hakkının daha etkin kullanılması ve yargılama süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

"ADALETE ERİŞİMİ DAHA DA KOLAYLAŞTIRACAĞINA İNANIYORUZ"

Bakan Gürlek ayrıca yaptığı açıklamada ayrıca, “Artık avukatlarımız; ofislerinden, evlerinden ya da bulundukları her yerden hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşme sağlayarak savunma görevlerini kesintisiz sürdürebilecek. Savunma hakkını güçlendiren bu uygulamanın, adalete erişimi daha da kolaylaştıracağına inanıyor; uygulamanın tüm hukuk camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

E-AVUKAT NASIL KULLANILACAK?

Adalet Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre: Adalet hizmetlerinde e-Avukat uygulaması hayata geçirilerek adalete erişim kolaylaştırılmaktadır. Uygulama sayesinde avukatlar ile hükümlüler ve tutuklular;

Toplamda 30 dakika olmak kaydıyla, haftada iki görüşme yapılabilecektir.

Hafta içi 09.00–17.00 saatleri arasında faydalanılabilecektir.

Savunma hakkının daha etkin kullanılmasına ve yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

https://x.com/adalet_bakanlik/status/2040731389901914610

ETİKETLER
#adalet bakanlığı
#Savunma Hakkı
#E-avukat
#Hükümlü Görüşmesi
#Adalet Erişimi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.