Bakan Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Bakan Hakan Fidan'ın Orta Doğu'da yaşanan saldırılara ilişkin Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan, bölgede yaşanmakta olan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.