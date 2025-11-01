Bakan Kurum tutmayan iftirayı hatırlattı: Atatürk Havalimanı'na oteller yapılacak dediler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak yeniden düzenlenen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

"İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törene katılan katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle; medeniyetimizin başkenti İstanbul'umuza ülkemizin en büyük millet bahçesini armağan etmenin sevincini, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze katkı sunmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

15 TEMMUZ'DA O KARANLIK GECENİN YÜZÜNÜ AYDINLIĞA ÇEVİRDİĞİ YERDEYİZ"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin önemine dikkat çeken Bakan Kurum, "Şu anda hepimiz, 15 Temmuz'daki o karanlık gecenin, yüzünü aydınlığa çevirdiği yerdeyiz. Medeniyet tarihimizin en büyük destanının yazıldığı; milletimizin liderine, yani yegane umuduna ve istikbaline sahip çıkmak için sarıldığı bir mekandayız. Fethin 569. yıl dönümünde, İstanbul'un her yerinden adeta bir insan seli gibi akan yüzbinlerce kardeşimizle birlikte, yine buradaydık. Ve o gün iki heyecanı bir arada yaşamış; fetih coşkusuyla millete eser verme huzurunu, millet bahçemizi ilk fidanlarıyla buluşturmanın heyecanını yaşamıştık" diye konuştu.

"BU ALANA OTELLER YAPILACAK DEDİLER"

Millet bahçesinin yapımı aşamasında bazı kesimler tarafından iftiralar atıldığını kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Tam da bu noktada hatırlayın, arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştığımız o günlerde, şu güzelim millet bahçesi için neler neler söylemişlerdi? ‘Buraya binalar dikilecek' dediler; ‘Her yer beton olacak' dediler. Bu yalanları söylediler. O da tutmayınca ‘bu alana oteller yapılacak' iftirasını attılar. Ne milletimiz ne de biz tüm bu yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık, milletin olanı yine milletimize armağan ettik.

Allah'a hamdolsun, bugün zatıalinizin teşrifleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi; söz verdiğimiz tarihte bitirmenin, sözde çevrecilere rağmen söz verdiğimiz güzellikte tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Ben, 7'den 70'e tüm İstanbulluları doğayla bütünleştirecek, ağaçların gölgesinde serinleyerek bu muhteşem eserin; afet anında tüm ihtiyaçların karşılanabileceği İstanbul'un en büyük afet toplanma alanı olarak hizmet verecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin İstanbul için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"TÜRKİYE HEDEFLEDİĞİ 453 BİN KONUT SAYISINA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYEN BİR ÜLKE"

Konuşmasında Türkiye'nin deprem bölgesindeki çalışmalarına ve 500 bin sosyal konut projesine de değinen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye; bir yandan deprem bölgesindeki kardeşlerimize 304 bin yeni yuvayı, en hızlı şekilde sahiplerine teslim ederken, hedeflediği 453 bin konut sayısına emin adımlarla yürüyen bir ülkedir. Hatay'da, Adıyaman'da, Antakya'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinin her yerinde tarihimizi ihya eden, İskenderun'da, kıyılarımızdaki en büyük sahil düzenlemesini hızla tamamlayan bir devlettir.

Bugün 'ev sahibi olmayan kimse kalmayacak' diyecek cesarette bir Türkiye var. Bu sözü lafta bırakmayan; 1 milyon 740 bin sosyal konutu alnının akıyla vatandaşlarına sunmuş; yeni 500 bin sosyal konut için yola çıkan bir Türkiye var. Ülkemizle, devletimizle, milletimizle gurur duyuyoruz. Çünkü bugün bir taraftan son yaşadığımız afetlerde yara alan güzeller güzeli İzmir'imizde, Balıkesir'de, Bilecik'te afet konutlarımızı afetten 1 ay sonra başlayarak yaparken; diğer taraftan 81 ilimizdeki kentsel dönüşüm seferberliğimizle; milletimizin can güvenliğini teminat altına alıyor, Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. Gittiğimiz her yerde milletimize söylediğimiz tek şey var, değeri milyarlarca lirayı aşan tüm bu eserleri, aynı anda başlatacak güce, kesintisiz sürdürecek tecrübeye, hakkıyla tamamlayacak kudrete sahip tek bir ülke var; o da Türkiye Cumhuriyeti'dir."

"BU ÜLKENİN YARINLARI İÇİN MÜCADELE YOLUNDA DURMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Bir kez daha söz veriyoruz. Tarihin en şerefli milletine hizmet davasında bu ülkenin yarınları için mücadele yolunda son nefesimize kadar durmayacağız. Sadece milletimizin değil tüm insanlığın umudu olan liderimizin yanında yol yürümeye, eser üretmeye devam edeceğiz" dedi.

MİLLET BAHÇESİ'NDE 1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 binden fazla ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak. Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi.

Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı. Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.