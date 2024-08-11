Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy'un Instagram sevinci! İlk paylaşımı dikkat çekti

11 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün akşam yaptığı açıklamayla Instagram erişim engelinin kalktığını duyurdu. 21.30 itibarıyla kullanıcılar Instagram'a erişim sağlayabildi.

Milyonlarca kullanıcının beklediği saat geldiğinde herkes Instagram'a akın etti. Kullanıcılar peş peşe paylaşımlar yaparak uygulamanın erişime açılmasından duydukları sevinci ve mutluluğu dile getirdi.

PERVİN ERSOY'DAN INSTAGRAM SEVİNCİ

Onlardan biri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy oldu.

Instagram’ın açılmasına sevinen Ersoy, paylaşımına “Rahat rahat bir koltuğuma oturup gezineyim şu instagram dünyasında, özleşmişiz” notunu düştü.