Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP Eski Başkanları Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Murat Kurum'dan net mesaj: "COP31'i uygulama COP'u yapmak istiyoruz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarının satır başları ve canlı yayın linki paylaşıldı. Bakan Kurum'un açıklamaları satır başları halinde sunuldu. Açıklamaların canlı yayınına dair bir YouTube linki verildi. Son dakika haberinin detaylarının geleceği belirtildi.

Paris Anlaşması'ndan COP30'a kadar gerçekleştirilen toplantılarda önemli kararlar alındığını aktaran Bakan Kurum, artık kararların somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Kurum'un açıklamalarında satır başları:

"Çok önemli kararlar alındı bugüne kadar. Yani Paris'te iklim mücadelesinin ortak çerçevesini hep birlikte oluşturduk. Marakeş'te uygulama kararlılığımızı güçlendirdik. Fiji'de Talanoa diyaloğuyla aslında gelinen süreçte kapsayıcı bir istişare anlayışını genişlettik ve Glasgow'da da bir buçuk derece hedefi doğrultusunda bu hedefi erişilebilir tutma kararlılığımızı yineledik.

Dubai'de ilk küresel durum değerlendirmesini tamamladık ve küresel direnç dediği aslında çerçeve olarak kabul ettik ve Bakü'de de yeni bir iklim finans hedefi belirledik. Yani aslında her COP'ta buna ilişkin bir irade ortaya konuldu ve finans hedefi yine Bakü'de bu çerçevede kondu. Yine Paris anlaşmasının altıncı maddesine ilişkin kuralları tamamladık ve son olarak Belem'de küresel Muciaro kararını uygulamayı hızlandıracak daha geniş bir seferberlik anlayışını benimsedik.

"KARARLAR SOMUT SONUÇLARA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

Bugün önümüzdeki temel mesele, temel sorumluluk bu kararların ülkelerimizde ve insanların hayatında somut sonuçlara dönüştürmektir. COP21'den COP30'a görev yapan başkanlıkların COP31'e destek yapmak amacıyla hazırladıkları ortak bildiriyi biz de COP31 başkanlığı olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Ve bu konuda gerçekten destekleri için her bir COP başkanıma, her bir ülke temsilcimize çok çok teşekkür ediyorum. COP31'i uygulama COP'u yapmak istiyoruz"