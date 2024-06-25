Bakan Şimşek'ten Sözcü'ye makam aracı yanıtı! Onları memnun etmek için bisiklete binerim

25 Haziran 2024 14:37 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:20

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Her fırsatta yalan haber ya da algı operasyonuyla kamuoyunu yanlış yönlendiren Sözcü Gazetesi'nin haberi yine patladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nin bugün tasarruf tedbirleri varken lüks bir makam aracına binmesi yönünde yayınladığı bir haber hakkında basın duyurusunda bulundu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, gazetenin "Bakan Bey, 16 milyonluk lüks Mercedes'e biniyor ekibi de çift maaş alıyor." başlıklı haberinin ciddiyetten uzak bir kurgu olduğuna vurgu yaptı.

VATANDAŞIN KAFASINI KARIŞTIRIYOLAR

Bakanlık, açıklamasında vatandaşın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesinin önem taşıdığını belirtti.

'HEDEF BİLGİ YA DA HABER DEĞİL'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınlanan haberle ilgili yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Sözcü Gazetesi'nin bugün Sayın Bakanımız ve bürokratlarını hedef alan başlığı; bilgi ya da haber değildir, ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmacadır.

"DEVLETİMİZİN SADECE EN ÜST MAKAMLARI 'GÜVENLİK GEREKÇESİ' İLE ZIRHLI ARAÇLARA BİNMEKTEDİR"

Devlet ciddiyetiyle halkımıza bilgi vermek açısından; Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesi' ile zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur.

Ayrıca 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetki ile ek sorumluluk alarak Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapmakta olan Bakanlığımızın sadece üst düzey liyakatli bürokratları bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmektedir.

"ÇİFTE MAAŞ, ÇİFTE GÖREV VE SORUMLULUK KAYNAKLI"

Gazetenin 'Çifte Maaş' dediği durum; Çifte Sorumluluk, Çifte Görev kaynaklıdır.

"Ücretlere tavan getirileceği duyuruldu"

Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu.

BAKAN ŞİMŞEK: SUNİ GÜNDEM OLUŞTURULUYOR

Sözcü'nün algı operasyonu yaptığı habere cevap niteliğinden bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi: "Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim.

Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

5 MADDEDE AÇIKLADI

Milletimiz müsterih olsun.

- Bütçede disiplini tesis ediyoruz.

- ⁠Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik.

- ⁠Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık.

- ⁠Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz.

- ⁠Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek.

Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız."