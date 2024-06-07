Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması: Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz

07 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 13:17

Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in iade süreci hakkında konuşan Adalet Bakanı Tunç "Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti. Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

AYM'NİN İPTAL KARARLARI

Anayasa Mahkemesi (AYM), rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının, kanun hükmünde kararname (KHK) ile düzenlenmesini iptal etmesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de anayasadan kaynaklanan yetkisidir.

Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir. Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamelerini çıkarabilir" dedi.

DEM PARTİLİ BAŞKANIN TUTUKLANMASI

DEM Partili Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Terörle mücadelede birlik beraberlik içinde olmayız. Tatvan'da ve bazı belediyelere gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın resminin birtakım beyanlarda bulunarak indirilmesi birliğimize yönelik saldırıdır.

Tatvan'da da soruşturma açılmıştır. Hakkari Belediye Başkanı'na ilişkin olarak haklarında bir soruşturma ve kovuşturma olmuşsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddelerinde de anayasanın 127'inci maddesine dayanarak hakkında bir terör soruşturması varsa İçişleri Bakanı'na anayasadan kaynaklanan bu yetkiyle geçici olarak görevden alma yetkisi düzenlenmiştir.

Hakkari Belediye Başkanı hakkında terör soruşturması ve devam eden davası vardır. Milletin oylarıyla seçilen yerel yöneticiler, milletin kaynaklarını ve parasını millete aktarmak durumundadırlar. Terörle ilgili terör soruşturmaları ve kovuşturmalarına muhattap olurlarsa anayasamızın 127'inci ve Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddesinin uygulanması durumunda hiç kimsenin bu durumdan yakınmaması gerekir."