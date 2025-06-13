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 | Baran Aksoy

Bakan Uraloğlu duyurdu! 4 ülkeye uçuşlar iptal edildi

Son dakika haberi: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahalarının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını duyurdu.

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Bakan Uraloğlu duyurdu! 4 ülkeye uçuşlar iptal edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 16:07

İşgalci İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından AJet, Pegasus ve THY belli bir tarihe kadar bazı uçuşları iptal etme kararı aldı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahalarının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını duyurdu.

"BÖLGEDEKİ GÜVENLİK RİSKİ..."

Bakan Uraloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır. Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 4 ülkeye uçuşlar iptal edildi

"ROTALAR YENİDEN PLANLANDI"

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir. Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir"

https://x.com/a_uraloglu/status/1933499615250194907

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