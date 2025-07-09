Bakan Uraloğlu ile şehit annesi arasında duygulandıran konuşma

Kuzey Irak'ta metan gazından zehirlenerek şehit olan 12 kahraman, memleketlerinde düzenlenen törenlerle sonsuzluğa uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'te Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın cenazesine katılarak şehidin annesiyle duygulandıran bir konuşma yaptı. Uraloğlu o anları sosyal medyada paylaştı.

Türkiye, 6-7 Temmuz'da Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleriyle yasa boğuldu. 3 yıl önce şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmaları sırasında girdikleri mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan kahramanlar için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi.

Her birinin ayrı yaşam öyküsü olan şehitler, gözyaşları içinde ebediyete uğurlanırken Bitlisli Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık (24) için de Ersan Camii’nde cenaze namazı için tören düzenlendi.

KUR'AN OKUDUĞU VİDEO ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şehit Uyanık'ın, mağaraya girmeden önce Kur'an okuduğu anların videosu ortaya çıkmış, "Şehit olursam kardeşim, paylaş bunu." dediği anlar yürek yakmıştı.

"AİLEDE 5. ŞEHİDİMİZ"



Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı. Uraloğlu'nun şehit annesiyle arasında geçen diyalog dikkat çekti. Şehit Uyanık'ın ailesi de "Ailede 5. şehidimiz." ifadeleri yürek yaktı.

O ANLARI PAYLAŞTI

Bakan Uraloğlu, şehidin annesi ile arasında geçen konuşmanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına bir de not ekleyen Uraloğlu, Bingöllü şair Ozan Hacı Gürhan'ın şiirinden alıntı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ben Anadolu’yum. Ben Türk’üm, Kürd’üm, Zaza’yım, Laz’ım, Çerkez’im, Dadaş’ım! Dedik ya… Bir babanın öz oğluyum, yedi kardaşım.” Sevincimizde olduğu gibi acımızda da bir ve beraberiz. Rabbim acısında bile vatanı, milleti ve Cumhurbaşkanı için dua eden şehidimizin annesi Kevi annemizi oğluyla cennetinde buluştursun inşallah…

https://x.com/a_uraloglu/status/1942643361225019742?s=48&t=O64XNJnXbIBhCgytFkTQCA