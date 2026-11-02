Bakan Uraloğlu paylaştı: "103,7 milyon tasarruf edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açılan Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile ilgili paylaşımda bulundu.

2 bin 349 metre rakımdaki Dallıkavak Geçidi'nin sert rüzgarı, yoğun karı ve sekiz keskin virajı geride bırakarak sürücülere daha güvenli ve konforlu bir geçiş sağladığını kaydeden Bakan Uraloğlu, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"103,7 MİLYON TASARRUF EDECEĞİZ"

"Seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdüğümüz projemizle zamandan ve akaryakıttan yılda toplam 103,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık karbon salımını bin 334 ton azaltacak tünelimizle Erzurum'un doğal güzelliklerini korurken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşımı da güçlendiriyoruz"

https://x.com/a_uraloglu/status/2116962733459665321