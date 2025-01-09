Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ile tasarruf müjdesi! Süreyi 55 dakikaya düşürecek

09 Ocak 2025 11:05 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:09

Aydın ile Denizli arasındaki seyahat süresini 55 dakikaya düşürecek olan otoyol yarın resmen açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolun devreye girmesiyle sağlanacak dev tasarruf miktarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın resmen hizmete girecek olan Aydın-Denizli Otoyolu’nun açılış treni öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenin 10 Ocak Cuma günü (yarın) yapılacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, otoyolun ülkeye kazandıracağı katmadeğere ilişkin teknik bilgiler paylaştı.

TOPLAM 263 KİLOMETRE

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uraloğlu, tamamı 6 şeritli olacak otoyolunu 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirtti. Yolun Aydın​ ve Denizli​ illeri ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi göreceğini belirter Bakan Uraloğlu, "Otoyolumuz ile özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım ağının gücüne güç katacağız" dedi. İşte otoyola ilişkin diğer detaylar...

"2 SAAT SÜREN YOLCULUK SÜRESİ 55 DAKİKAYA İNİYOR"

Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş’tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak’a ulaşacak.

2. etap Kuyucak’tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın’da sonlanacak.

Otoyol ile Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirecek.

TOPLAM 7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF

Bakan Uraloğlu ayrıca, otoyol ile zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira tasarruf edileceğinin altını çizerek “Yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz" dedi.