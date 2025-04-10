Bakan Yerlikaya açıkladı! 27 ilde büyük operasyon: 237 kişi yakalandı

Siber suçlarla mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9-27 Mart 2025 tarihleri arasında 27 ilde "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Karabük, Ankara, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bayburt, Zonguldak, Sivas, Bolu, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Kırşehir, Kayseri, Tekirdağ, Kütahya, Bingöl, Hatay, Tokat, Çanakkale, Erzurum, Mersin, Antalya, Kocaeli, Nevşehir ve Şanlıurfa’da operasyon düzenlendi. Orasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, Yasa dışı bahis, Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, Nitelikli hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1910195555571003874