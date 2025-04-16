Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde yapılan operasyonlarda, 89 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 89 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

