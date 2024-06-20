Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayramın acı bilançosu belli oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin 4. gününde trafik kazalarında 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tatilin 5 gününde ise toplam 36 kişi kazalarda can verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya vatandaşları uyararak şunları söyledi:
"Bayram tatilinin 5. günü 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 24 saatlik sürede: 696 trafik kazası meydana geldi. 10 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1205 kişi yaralandı.
'LÜTFEN AŞIRI HIZ YAPMAYALIM'
42 bin 5063 araç denetlendi. 23bin 219 araca hız ve radar işlemi, 35bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6550 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.
YOLUN SONU BAYRAM OLSUN"