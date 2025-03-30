Bakan Yerlikaya duyurdu! Kural tanımaz sürücülere ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı tatilinin 1. gününde trafikte gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, 20 binden fazla sürücüye işlem yapıldığını aktardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında tatilin 1'inci günü hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan Bayramı Tatilinin 1. Günü (Cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20.198 sürücüye işlem yapıldı.
54 ilimizde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19.326 kilometrelik güzergâhta EDS sistemlerimizle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıyoruz.
Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz.
Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın"
https://x.com/AliYerlikaya/status/1906333705267822678