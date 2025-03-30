Bakan Yerlikaya duyurdu! Kural tanımaz sürücülere ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında tatilin 1'inci günü hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

"HIZ DENETİMLERİMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı Tatilinin 1. Günü (Cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20.198 sürücüye işlem yapıldı.

54 ilimizde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19.326 kilometrelik güzergâhta EDS sistemlerimizle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıyoruz.

Gündüz;

759’u Jandarma

512’si Polis olmak üzere toplam 1.271 Mobil Radar ile

759’u Jandarma 512’si Polis olmak üzere toplam 1.271 Mobil Radar ile Gece;

400’ü Jandarma,

201’i Polis olmak üzere toplam 601 Mobil Radar ile hız denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

"GECE GÜNDÜZ HIZ DENETİMLERİ SÜRÜYOR"

Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz.

"BAYRAM SEVİNCİMİZE HÜZÜN KARIŞMASIN"

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1906333705267822678