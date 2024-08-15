Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafikte düğün konvoyu ile yolu kesenler gözaltına alındı 

15 Ağustos 2024 21:01 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 21:06

Trafikte büyük denetim! Tam 426 bin 589 araç ve sürücüye ceza kesildi

Trafikte büyük denetim! Tam 426 bin 589 araç ve sürücüye ceza kesildi

İstanbul'da düğün bahanesi ile trafiği kilitleyen ve uzun araç kuyruklarına neden olan konvoy terörüne 'dur' denildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Küçükçekmece'de trafiği engelleye düğün konvoyundaki 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

YERLİKAYA DUYURDU: ŞAHISLAR GÖZALTINDA

'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem başlatıldığını belirten Yerlikaya, "Trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır." dedi.

"BU TÜR DAVRANIŞLARDAN VAZ GEÇİN"

Farklı maddelerden şüphelilere ceza kesildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız."