Bakan Yerlikaya korkunç tabloyu paylaştı! Kadına şiddetin bilançosu ağır çıktı

10 Temmuz 2024 23:21 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 23:27

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya, kadın-erkek fırsat eşitliğini ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için temel bir gereklilik olarak gördüklerini belirtti. Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda büyük bir hassasiyetle çalıştığını vurguladı.

Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak 600 bin personele sahibiz. 2024 yılında kadın personel sayımız toplam personel sayımızın yüzde 10'una ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu oranın inşallah daha da artacak" dedi.

KADINA ŞİDETTE KORKUNÇ BİLANÇO!

Kadına yönelik şiddet konusunun önemine dikkat çeken Yerlikaya, 2023 yılında 308 kadının şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

"Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ve asla kabul etmiyoruz" diyen Yerlikaya, bu konunun çözümüne yönelik her türlü çalışmayı ve girişimi güçlü bir şekilde desteklediklerini belirtti.

Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasının önlendiğini ifade eden Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"2023 yılında 308 kadın uğradığı şiddet nedeniyle maalesef hayatını kaybetti.

2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadın maalesef yaşamını yitirdi. Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ve asla kabul etmiyoruz.

Bu konunun çözümüne yönelik de her türlü çalışmayı, girişimi en güçlü şekilde destekliyoruz.



Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasını önlemeyi başardık.

1 Temmuz 2024 itibarıyla aktifte 689 vaka Elektronik İzleme Merkezince aktif olarak izlenmektedir.



2023 yılında elektronik kelepçe kapasitemiz 1.000’di. Bunu yüzde 50 artırarak 1.500’e çıkardık.



“KADES” uygulamamız da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip.



Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyon 597 bin kişi tarafından indirilen KADES uygulamasında 1 milyon 219 bin ihbar alındı. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu."