Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakanlık geçit vermiyor! 3 ilde uyuşturucu operasyonu: Değeri tam 4 milyar 385 milyon TL

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı, Edirne ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen üç farklı operasyonda, 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakanlık geçit vermiyor! 3 ilde uyuşturucu operasyonu: Değeri tam 4 milyar 385 milyon TL
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 10:12

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, , ve illerinde gerçekleştirdiği operasyonda, 4 milyar 385 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1.3 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı, Edirne ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleştirilen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde;

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 1.167 kilogram sıvı , Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı’nda 23 kilogram metamfetamin, olmak üzere yaklaşık 1.3 ton uyuşturucu madde yakalandı.

Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi, kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıklarınca devam etmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici'nin üç saat önceki paylaşımı dikkat çekti
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Mert Yazıcıoğlu, İrem Derici, Hadise ve çok sayıda isim gözaltına alındı
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#edirne
#ığdır
#metamfetamin
#Ağrı
#Uyuşturucu Ele Geçirme
#Gümrük Kontrolü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.