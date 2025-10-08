Bakanlık geçit vermiyor! 3 ilde uyuşturucu operasyonu: Değeri tam 4 milyar 385 milyon TL

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, Ağrı, Edirne ve Iğdır illerinde gerçekleştirdiği operasyonda, 4 milyar 385 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1.3 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı, Edirne ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleştirilen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde;

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 1.167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı’nda 23 kilogram metamfetamin, olmak üzere yaklaşık 1.3 ton uyuşturucu madde yakalandı.

Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi, kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıklarınca devam etmektedir."