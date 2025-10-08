Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici'nin üç saat önceki paylaşımı dikkat çekti

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen ünlü isimler arasında; İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Hadise ve Demet Evgar da yer aldı. İrem Derici'nin saatler önce yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici'nin üç saat önceki paylaşımı dikkat çekti
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 09:23

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü aralarında , ve 'nun da bulunduğu birçok ünlü isime uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN İREM DERİCİ'NİN SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve jandarma tarafından gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici'nin son paylaşımı dikkat çekti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici'nin üç saat önceki paylaşımı dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici'nin bugün sözlenmesi bekleniyordu. Gözaltına alınmadan saatler önce "Bugün sözleniyorum" diyen İrem Derici, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici'nin üç saat önceki paylaşımı dikkat çekti

İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada; "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır.
Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir. " dedi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici'nin üç saat önceki paylaşımı dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Mert Yazıcıoğlu, İrem Derici, Hadise ve çok sayıda isim gözaltına alındı
ETİKETLER
#istanbul
#dilan polat
#mert yazıcıoğlu
#gözaltı
#irem derici
#uyuşturucu operasyonu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.