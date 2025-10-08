Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici'nin üç saat önceki paylaşımı dikkat çekti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü aralarında İrem Derici, Dilan Polat ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu birçok ünlü isime uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN İREM DERİCİ'NİN SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve jandarma tarafından gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici'nin son paylaşımı dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici'nin bugün sözlenmesi bekleniyordu. Gözaltına alınmadan saatler önce "Bugün sözleniyorum" diyen İrem Derici, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan gözaltına alındı.

İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada; "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır.

Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir. " dedi.