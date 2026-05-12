Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı almaları için adli sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan 13 yaşındaki çocuğun istismarı davası için açıklama: Anne de tutuklandı

HABERİN ÖZETİ Bakanlıktan 13 yaşındaki çocuğun istismarı davası için açıklama: Anne de tutuklandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bartın'da 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar davasına müdahil olarak sürecin takipçisi olacağını ve sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından izleyeceğini bildirdi. Mağdur çocuk devlet koruması altına alınmış ve ailesine psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Bartın'ın Amasra ilçesinde 9'u çocuk toplam 33 kişi tutuklanmıştır. Mağdur çocuğun annesi de tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiş ve yargılama süreci başlamıştır.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Amasra'daki istismar soruşturmasında 33 tutuklama" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Bakanlıkça, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

ANNE DE TUTUKLANDI

Bartın’ın Amasra ilçesinde 9’u çocuk toplam 33 kişi tutuklandığı kız çocuğuna cinsel istismar davasında, mağdur çocuğunun annesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bartın'da 18 Nisan’da yapılan ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı ve çok yönlü bir soruşturma başlatılarak, yürütülen çalışmalada elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs’ta iddianame düzenlenmiş, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatılmıştı. Dosya kapsamında 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.