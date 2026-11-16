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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:37

Bakırköy Belediyesi soruşturması tamamlandı: İrtikap ve rüşvet iddiasıyla 9 şüpheli hakkında dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Belediyesi’ndeki ruhsat ve ihale süreçlerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İhaleye fesat karıştırma dosyasından ayrılan "icbar suretiyle irtikap" suçlaması kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları, müdürler ve Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu 9 şüpheli hakkında Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:37

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine 'nca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Bakırköy Belediyesindeki bir kısım iş ve işlemlerdeki 'icbar suretiyle irtikap' suçlarına yönelik iddialar, 'ihaleye fesat karıştırma' dosyasından ayrıldı.

Bakırköy Belediyesi soruşturması tamamlandı: İrtikap ve rüşvet iddiasıyla 9 şüpheli hakkında dava açıldı

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Başsavcılık tarafından müşteki Mustafa Karacan'a ait bir döner işletmesinin tadilat ve ruhsat sürecinde tutuklu Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül tarafından kurulan baskı üzerine haksız yere müştekiden 2 milyon 500 bin lira ödeme alındığı iddiaları, bir diğer müşteki Rıdvan Bayar'a ait bir kuaför işletmesinin ruhsat işlemleri sürecinde baskı ile 200 bin dolar para istendiği iddialarına ilişkin Bakırköy Belediye Başkan yardımcıları tutuklu şüpheliler Ali Rıza Akyüz, Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Gül ve Mustafa Fazlıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıt Müdürü Ahmet Keküllüoğku ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası olan ve ev hapsi tedbiri ile serbest bırakılan Mustafa Özdemir hakkında Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

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