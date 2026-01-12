Balçova'daki hain saldırının iddianamesi hazır! İşte DEAŞ'lı terörist için istenen ceza

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 sabahı gerçekleşen saldırıda, E.B. isimli cani pompalı tüfekle polis merkezine ateş açmış hain saldırıda olayda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit olmuştu.

Hain saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 58 sayfalık iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ üyesi E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheli yer aldı.

SALDIRI TALİMATI DEAŞ'TAN

İddianamede saldırı tarihinde 16 yaşında olan tutuklu E.B.'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığı, örgüt ideolojisini tamamen benimsediği ve bu doğrultuda silahlı eğitim aldığı yer aldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 3 kez 'terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 4 defa 'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs', 2 kez 'terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kamu malına zarar verme ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçlarından ceza talep edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 261 YIL CEZA

Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin dosyası yaşının küçük olması nedeniyle ayrılarak çocuk ağır ceza mahkemesine gönderilirken, diğer 12 şüpheli hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Tüm şüpheliler için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261 yıla kadar hapis cezası istendi.