Balıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde 2 büyük depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.36'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen sarsıntı, uzun süredir depremle yaşayan ilçede kısa süreli panik nedeni oldu.

https://x.com/DepremDairesi/status/2011494344604123307

KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili verilerini duyurdu. Rasathane, deprem büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Rasathanenin ölçümlerine göre sarsıntının derinliği ise 9.5 kilometre olarak kaydedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/2011494532064464906