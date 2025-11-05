Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Mağma yükseliyor, dikkatli olun

Ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'in Sındırgı bölgesinde yaşanan deprem fırtınasıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Sındırgı'da magmanın yükseldiğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirten Naci Görür, tek çözüm yolunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 05:52
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 05:57

10 Ağustos'taki 6,1'lik depremin ardından 27 Ekim'de bir kez daha aynı büyüklükte depremle sarsılan 'in ilçesinde adeta fırtınası yaşanıyor. Bölgede önceki gün korkutan bir deprem daha meydana geldi. 4,9 büyüklüğündeki deprem İzmir, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.

Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Mağma yükseliyor, dikkatli olun

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI

Sındırgı sallanmaya devam ederken; Yer Bilimci Prof. Dr. 'den kritik bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı:

Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Mağma yükseliyor, dikkatli olun

"DİKKATLİ OLUNMALI"

"Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve magma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi 'deprem dirençli kent' haline getirmektir."

https://x.com/nacigorur/status/1985719601137926337

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Öte yandan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre bölgede küçük çaplı sarsıntılar devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: 6 büyüklüğünde deprem olabilir
ETİKETLER
#Türkiye
#deprem
#balıkesir
#naci görür
#Sındırgı
#Batı Anadolu
#Deprem Fırtınası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.