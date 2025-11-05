Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Mağma yükseliyor, dikkatli olun

10 Ağustos'taki 6,1'lik depremin ardından 27 Ekim'de bir kez daha aynı büyüklükte depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde adeta deprem fırtınası yaşanıyor. Bölgede önceki gün korkutan bir deprem daha meydana geldi. 4,9 büyüklüğündeki deprem İzmir, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI

Sındırgı sallanmaya devam ederken; Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı:

"DİKKATLİ OLUNMALI"

"Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve magma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi 'deprem dirençli kent' haline getirmektir."

https://x.com/nacigorur/status/1985719601137926337

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Öte yandan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre bölgede küçük çaplı sarsıntılar devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.